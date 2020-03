SHOWBIZ • 30 Mar 2020 - 10:59 AM

El actor Tristán Ulloa ya se encuentra de vuelta en su domicilio de Madrid, como se desprende de la última foto que ha compartido en sus redes sociales sobre el caluroso recibimiento que le ha dado su familia, tras ser dado de alta y abandonar las instalaciones del hospital Infanta Leonor de la capital de España. Antes de marcharse, sin embargo, el intérprete gallego quiso compartir un emotivo vídeo a modo de agradecimiento por el trato y los cuidados que le han dispensado en el centro médico.

"Me acaban de dar la mejor noticia, me vuelvo para casa. Estoy muy feliz y quería daros las gracias a todos por estar ahí, por acompañarme. Me he sentido muy muy arropado. Ha habido momentos muy difíciles, pero he ido remontando, las defensas han subido y parece que he doblado el pico, la curva, que me tenía harto. Estoy sin fiebre, con muchas ganas de veros, de abrazaros...", ha empezado a contar el artista a través de Instagram.

Publicidad

"Dejo aquí a gente espectacular, gente que lo merece todo, que merece que les dejemos hablar para que nos demos cuenta de lo que están haciendo y en qué condiciones lo están haciendo. Son gente muy joven y muy valiente que está en primera línea de fuego con lo mínimo, las condiciones en las que trabajan son tercermundistas. Son unos héroes y tenemos que escucharlos", ha añadido a continuación para reivindicar la labor del personal sanitario y denunciar asimismo la escasez de medios.

Por su parte, la esposa del protagonista de 'Lucía y el sexo', la también actriz Carolina Román, se ha desahogado en la esfera virtual sobre las semanas de angustia y sufrimiento que ha pasado a cuenta del estado de salud de Tristán, quien tendrá que permanecer aislado unos quince días a modo de precaución, además de exhibir su gratitud por todas las muestras de apoyo recibidas.

"Hoy agradezco mucho la atención que todos nos brindasteis, el amor en todas las formas, no pude hablar con casi nadie en estos días, necesité estar apartada de todo, pero ahora me pronuncio y digo: lo siento, perdón. Aquí el testimonio de mi titán para que no se olvide, para que se sepa. Ánimo a todos los que estáis en esta lucha. Gracias a todos los que nos cuidáis por encima de vuestras posibilidades", reza un extracto del mensaje que ha dirigido Carolina, madre de dos hijos con el actor, a sus amigos y seguidores.