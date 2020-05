SHOWBIZ • 12 May 2020 - 12:49 PM

Muchas celebridades han usado con éxito las redes sociales para dar el primer paso a la hora de conocer a sus parejas sentimentales. Joe Jonas, por ejemplo, le envió un mensaje en Instagram a su ahora esposa Sophie Turner para preguntarle si le gustaría que se vieran en persona aprovechando que él pasaría por Reino Unido con su gira, después de que varios conocidos le aseguraran que estaban hechos el uno para el otro, y Dua Lipa utilizó esa misma plataforma para flirtear con su novio Anwar Hadid tras conocerle en una barbacoa.

Estas historias con final feliz le infundieron ánimos a Lena Dunham a la hora de ponerse en contacto con uno de los hermanos Skarsgård, pertenecientes a la dinastía de actores más internacional de toda Suecia, aunque ella no obtuvo el resultado que esperaba.

"Voy a confesar una cosa, con total honestidad. Se trataba de uno de los Skarsgård, sí, pero no me acuerdo de cuál. ¿Salió bien? No, pero al menos lo intenté", ha desvelado Lena durante una entrevista a Andy Cohen.

De los ocho hijos que tiene el veterano intérprete Stellan Skarsgård, cuatro han acabado siguiendo sus pasos -Alexander, Gustaf, Bill y Valter- y los dos pequeños -que son menores de edad- todavía están a tiempo de hacer lo mismo en un futuro.

La creadora de 'Girls' está convencida de que ella le escribió o bien a Bill, conocido por su papel en las películas 'It', o a Alexander, pero lo verdaderamente importante, al menos en su opinión, es la respuesta que recibió: "Era amable, sí, pero nada más", ha reconocido apenada.