SHOWBIZ • 15 May 2020 - 01:24 PM

El cantante murciano Blas Cantó, conocido por su pertenencia a la ya desaparecida banda juvenil Auryn, su participación en diversos concursos musicales y, de forma más reciente, por su frustrado intento de representar a España en el Festival de Eurovisión 2020, un papel que defenderá finalmente en la edición del año que viene, ha anunciado en sus redes sociales el fallecimiento de su padre a los 49 años de edad.

Además de dar a conocer tan triste noticia, el intérprete de 28 años ha querido rendir homenaje a su progenitor aludiendo al cariño que por él sentían todos sus familiares y amigos más cercanos, así como al carácter bueno y generoso que sobresalía en su "mejor versión". El artista ha compartido además una imagen que le retrata en brazos de su padre cuando Blas solo era un bebé y que pone de manifiesto el indudable parecido físico que existía entre ambos.

Publicidad

"Nadie debería irse a los 49 años, pero hoy te decimos adiós. Todos los que conociste hace más de tres décadas me mandan entre lágrimas su amor para ti. Mi madre, mis abuelos, mis tías, mis tíos, primos... Eras bueno, y todos lo sabíamos. Pero a veces tú no eras tú. Vuela alto, porque te vamos a recordar en tu mejor versión, la que a todos enamoró cuando llegaste a sus vidas. Es lo justo", reza el emotivo mensaje que le ha dedicado en sus redes sociales.

Por otro lado, el cantautor concedió hace unos días una reveladora entrevista a la cabecera Diez Minutos para expresar en sus propios términos los motivos de su reciente y breve desaparición de las redes sociales. Todo parece girar en torno a las críticas que recibió por expresar, con todo su derecho y con independencia de su preocupación ante los efectos de la pandemia del coronavirus, la decepción que sentía en el plano puramente profesional ante la cancelación de la presente edición del festival, una decisión que, sin embargo, resultaba inevitable.

"Yo creo que hay gente maravillosa en las redes, pero también dañina. A veces duelen las críticas que hacen, sobre todo por mis amigos y mi familia, que sufren por ello. Hay mucho egoísmo y se dicen cosas sin filtros. En esos momentos no me sentí capaz de afrontarlas y me fui. Llegué a pasarlo tan mal que me salieron ronchas en la piel: no es fácil digerir ciertas cosas. Pero entendía que se cancelara el festival porque la gente se estaba muriendo", manifestaba.