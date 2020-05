SHOWBIZ • 22 May 2020 - 08:28 AM

Tras debutar en la paternidad con apenas un año de diferencia, el presentador Andy Cohen se siente más identificado que nunca con su buen amigo Anderson Cooper: los dos son unas auténticas estrellas de la pequeña pantalla, que han cosechado un gran reconocimiento en sus respectivos campos, y han dado la bienvenida a su primer hijo pasados los 50 sin una pareja sentimental a su lado.

Entre padres solteros siempre hay que ayudarse, y Andy ha tratado de echarle una mano en la distancia al famoso periodista durante las últimas semanas, después de que su primer hijo -un niño llamado Wyatt- llegara al mundo a finales de abril en plena cuarentena por la crisis del coronavirus.

Además de darle toda la ropita que ya le queda pequeña a su propio retoño, Benjamin (1), el presentador de 'Watch What Happens Live' le ha hecho otro regalo que no tiene precio: cederle los servicios de su niñera.

"He estado mandando paquetes de ropa de mi casa a la suya... y mi niñera trabaja ahora para Anderson", ha desvelado en declaraciones al portal Entertainment tonight.

Por el momento, Andy no ha podido conocer en persona al bebé debido a las medidas de distanciamiento social que se mantienen en vigor, pero ha tenido la oportunidad de verle por videollamada y parece que eso ha contribuido a que se plantee la posibilidad de aumentar él mismo su familia.

"Creo que me gustaría tener otro... Estamos un momento muy extraño, es cierto, pero la subrogación se acaba de aprobar en Nueva York, así que tendremos que esperar y ver qué sucede", ha concluido.