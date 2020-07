SHOWBIZ • 1 Jul 2020 - 09:17 AM

Como muchos otros retoños de estrellas de Hollywood, los dos hijos menores de Pierce Brosnan, Dylan (21) y Paris (19), han saltado a la fama antes de labrarse realmente un nombre en los respectivos campos que les interesan, la interpretación y la moda, gracias a Instagram y a su apellido famoso.

En la actualidad, ambos cuentan con decenas de miles de seguidores entre los que se cuenta su propio padre, que sigue muy de cerca todo lo que comparten en sus perfiles.

"Me hice una cuenta para poder seguir a Paris y asegurarme de que se estuviese comportando de manera adecuada y que no se relacionara en ningún modo con personas con una reputación cuestionable", ha desvelado el actor en una entrevista al período The Guardian.

Aunque la mayor parte de su carrera se desarrollara en la era previa a las redes sociales, el intérprete es muy consciente de que cualquier publicación que sus hijos hagan a día de hoy permanecerá en la esfera virtual para siempre y que esas plataformas sacan a relucir además el lado más narcisista de cualquier persona.

"Es algo que nos preocupa mucho tanto a mi esposa, Keely, como a mí. La huella que dejen ahora les acompañará durante mucho tiempo. Es un terreno pantanoso", ha añadido.