SHOWBIZ • 14 Ago 2020 - 07:36 AM

La cantante Kylie Minogue no solo ha dedicado buena parte de su período de confinamiento londinense a las numerosas y exigentes labores ligadas a la composición y grabación de su flamante nuevo álbum 'Disco', todo un homenaje a la música de baile que le inspiró artísticamente en sus inicios y de la que, francamente, disfrutó en sus clubes favoritos de Australia y Reino Unido.

Como ha revelado ella misma en su última entrevista promocional, la estrella del pop también sacó algo de tiempo libre de su apretada agenda para desarrollar aún más su pasión por la jardinería, la cual le ha llevado a presumir de un huerto nada desdeñable que, evidentemente, le proporciona ingredientes frescos y cien por cien naturales que llevar a la cocina.

Publicidad

"La verdad es que no he hecho la mayor parte de las tareas que tenía apuntadas en mi lista de la cuarentena. Limpiar la casa, cuidar del jardín y grabar mi nuevo disco han ocupado buena parte de mis días. Por desgracia, a día de hoy las pistas de baile están cerradas y hay que bailar en la cocina, pero... A veces no hay mejor discoteca que la que te montas en casa", ha bromeado.

Por otro lado, la artista de 52 años no tuvo más remedio que dejar ligeramente al margen otras necesidades personales como la del ejercicio físico, el cual ha practicado pero no con la frecuencia que hubiera sido deseable. "Tengo que admitir que en ese aspecto no he sido tan disciplinada como debería, pero he estado muy ocupada con el jardín y aprendiendo a grabar por mi cuenta en casa", ha explicado.