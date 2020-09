SHOWBIZ • 11 Sep 2020 - 12:04 PM

La antigua Miss Universo Alicia Machado se muere de ganas de volver a aparecer en la mítica revista Playboy "como Dios la trajo al mundo".

Según acaba de desvelar en una nueva entrevista, ha recibido una invitación para aparecer desnuda en un nuevo reportaje fotográfico que viene a cumplir una predicción que le hizo en su momento el famoso vidente y astrólogo Walter Mercado.

"Me dijo que a los 45 años me pasaría algo muy especial. Ahora tengo 42 años, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como si tuviera 80, porque he vivido intensamente", le ha confesado Alicia al presentador Ismael Cala.

Su primera experiencia posando para la publicación fundada por Hugh Hefner, tumbada sobre una cama y tapándose el pecho con las manos, no pudo ser más positiva. En su caso, aparecer en las mismas páginas que han encumbrado a sex-symbols como Pamela Anderson le ayudó a ganar autoestima y recuperar la confianza en sí misma que había perdido durante su reinado.

Tras ser coronada reina de la belleza, Alicia se enfrentó a duras críticas por su supuesto aumento de peso. Ella siempre ha sostenido que Donald Trump, propietario por aquel entonces del concurso, la humilló públicamente por su físico y que, en privado, solía referirse a ella como 'miss piggy'.

El actual presidente de los Estados Unidos convocó incluso una rueda de prensa en 1997 para explicar que había contratado un entrenador personal que la ayudaría a recuperar un aspecto "femenino y suave" mientras Alicia hacía ejercicio, tirada en el suelo, frente a los reporteros.

Volver a posar para Playboy a sus 42 años es una manera de demostrar que las críticas nunca han podido con ella.