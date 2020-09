SHOWBIZ • 15 Sep 2020 - 10:09 AM

El actor británico Jude Law y su esposa Phillipa Coan, con quien contrajo matrimonio en abril del año pasado, han dado la bienvenida a su bebé. El propio intérprete ha compartido la feliz noticia este lunes durante la entrevista que ha concedido a Jimmy Fallon desde su casa en Reino Unido.

"Y además, también he tenido un bebé", ha desvelado tras explicar cómo se ha mantenido ocupado en los últimos meses.

Se trata del primer retoño en común de la pareja, pero Jude Law cuenta con experiencia de sobra a la hora de cuidar de recién nacidos porque tiene cinco hijos mayores: Rafferty, de 23 años, Iris, de 19, y Rudy, de 18, fruto de su matrimonio con Sadie Frost; Sophia, de 10 años, a quien tuvo con su ex Samantha Burke; y la pequeña Ada, de 5, hija de su expareja Catherine Harding.

Además de cambiar pañales y dar biberones, Jude Law también se ha entretenido dedicando tiempo a la jardinería.

"Me he enamorado de mi jardín y me he dado cuenta de lo afortunado que soy de tener uno. Hemos disfrutado de una primavera maravillosa, eso ha sido lo único bueno en medio de toda esta locura, y me he obsesionado con las glicinas, que son unas plantas trepadoras con flores, que en mi casa crecen a lo largo de una barandilla", ha confesado.

Su último proyecto ha sido conseguir que esa planta comience a crecer hacia arriba, pegándose a dos cables que él mismo instaló para unirla con la vegetación que ha colocado en una segunda plataforma elevada varios metros sobre el nivel del suelo.

"Eso me obsesiona más que cualquier otra cosa en mi vida en estos momentos", ha bromeado.