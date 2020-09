SHOWBIZ • 29 Sep 2020 - 09:22 AM

La cantante Ella Eyre, conocida entre otras cosas por sus exitosas colaboraciones con la banda Rudimental, ha aprovechado su última entrevista para reivindicar claramente la masturbación femenina. Y es que, en su opinión, las mujeres deberían contar con la misma libertad que los hombres, al menos en lo que a la desaparición de los consiguientes estigmas se refiere, a la hora de explorar su sexualidad.

"La masturbación sigue siendo un tema tabú para los jóvenes, sobre todo para las mujeres, pero explorar la sexualidad de cada uno es muy importante para saber lo que nos gusta y lo que queremos, para saber incluso cómo llegar a un orgasmo. Por eso creo que cada vez menos mujeres llegan al orgasmo, porque no han tenido ocasión de experimentar lo suficiente", ha reflexionado en conversación con el podcast 'The Truth Flirts'.

Publicidad

La intérprete de 26 años, quien mantiene una sólida relación de tres años con un chico cuya identidad no ha salido todavía a relucir, también ha renegado esta semana de las aplicaciones de citas, a las que ha calificado de "deprimentes" por la cultura de la seducción tan degradante que algunos usuarios adoptan para tratar de encontrar potenciales parejas o, francamente, una mera aventura de una noche.

"No creo que vaya a apuntarme a uno de estos servicios, no me agrada la idea de conocer gente aleatoria que, en algunos casos, puede ser muy maleducada. Eso me parece deprimente. Además, estoy muy enamorada de mi novio y no tengo intención de cortar con él", se ha sincerado la afamada vocalista en una entrevista al podcast 'Millennial Love'.