La socialité Tamara Falcó se convertirá oficialmente en Marquesa de Griñón, el título nobiliario que le dejó en herencia su malogrado padre, Carlos Falcó, dentro de aproximadamente un mes, como se desprende de la publicación de su solicitud formal en la última edición del Boletín Oficial del Estado. De esta forma, solo quedan escasas semanas para que la hija de Isabel Preysler cumpla a nivel legal con las últimas voluntades de su progenitor, quien falleció el pasado mes de marzo a causa del coronavirus.

En su más reciente conversación con la revista ¡Hola!, la también estrella televisiva recordaba abiertamente el momento en que recibió la noticia de la atribución de su marquesado, una que le produjo una gran sorpresa al no esperar en absoluto que su adorado progenitor hubiera pensado en ella para dar continuidad a ese linaje concreto que él heredó de su madre.

"Fue lo primero de lo que nos informaron durante la lectura y al principio no me lo podía creer, pensaba que había escuchado mal. Me pilló totalmente por sorpresa. Me hizo muchísima ilusión, pero no sabía lo que había dispuesto mi padre. A mí, desde luego, nunca me lo dijo", revelaba la hermana de Enrique Iglesias en su charla con la publicación.

Además de ejercer, dentro de pocas semanas, como flamante marquesa de Griñón, Tamara se ha destacado en los últimos tiempos como una de las figuras más queridas y demandadas de la pequeña pantalla. Además de ganar una de las ediciones de 'Master Chef' para celebridades españolas, la joven presenta a día de hoy el espacio de gastronomía 'Cocina al punto' y también es colaboradora ocasional del programa nocturno 'El Hormiguero'.