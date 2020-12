SHOWBIZ • 8 Dic 2020 - 11:17 AM

Cada año las celebridades compiten en la esfera virtual para ver quién despliega la decoración más espectacular en cuanto llega la navidad, pero en ocasiones preparar sus mansiones para el período festivo puede acabar convirtiéndose en un deporte de riesgo. Que se lo pregunten sino a la actriz Catherine Zeta-Jones, que pasará las próximas semanas usando muletas después de sufrir una lesión mientras intentaba colocar los tradicionales adornos.

Según ha explicado ella misma en Instagram, una barra de hierro que forma parte de una escultura que ni siquiera le gusta demasiado se le cayó encima del pie y le ha causado una lesión muy dolorosa. Sin embargo, eso no le ha impedido terminar el trabajo y en el hogar que comparte con su marido Michael Douglas y sus dos hijos se respira ahora un ambiente muy navideño.

"Me pareció buena idea compartir los frutos de mi duro trabajo. Me hice daño en el pie después de completar esta obra maestra", ha desvelado junto a un vídeo en el que muestra su árbol de navidad, adornado con nieve artificial, y las guirnaldas que ha colgado en la escalera de su casa. "El dolor ha sido mucho peor que todo mi esfuerzo, pero al menos se ha apoderado de mí el espíritu festivo, aunque aún no esté a la altura de la fabulosa Mariah Carey. Quizá el año que viene".