Enrique Ponce y su novia Ana Soria han acabado en comisaría este fin de semana después de que la joven estudiante de derecho fuese descubierta al volante del coche del torero a pesar de que no tiene permiso de conducir. Al parecer, la pareja regresaba a Almería desde la localidad costera de Aguadulce cuando se percataron de que había un control de la Guardia Civil en la carretera y procedieron a cambiarse rápidamente de asiento para evitar problemas.

Sin embargo, su artimaña no dio resultado y los agentes se dieron cuenta de que en realidad era Ana quien conducía, no su novio, por lo que les dieron el alto y procedieron a solicitarles los papeles del vehículo y el carnet de la joven, que obviamente ella no pudo facilitarles.

Ambos fueron trasladados entonces a las dependencias de la Guardia Civil y el automóvil fue inmovilizado. Ahora Ana se enfrenta a un presunto delito contra la seguridad vial que lo más probable es que se resuelva con una sentencia de conformidad según la cual recibiría una sanción económica considerable y podría tener que realizar también trabajos comunitarios.

La pareja, que en los primeros meses de su relación no dudaba en proclamar su amor a los cuatro vientos en las redes sociales, ha preferido no hacer ninguna mención públicamente a este encontronazo con la justicia.