La pareja formada por Sara Sálamo e Isco Alarcón, que tiene dos hijos en común, se ha consagrado con el paso de los años como una de las más sólidas y entrañables de la crónica social española, como lo ha demostrado no solo su paternidad compartida y su ilusionante proyecto de vida, sino también esos momentos de complicidad y diversión que protagonizan en las redes sociales.

Sin embargo, y como ha explicado la propia artista a su paso por el programa nocturno 'La Noche D', en Televisión Española, su relación sentimental con el delantero malagueño -padre con ella de los pequeños Theo y Piero, así como del pequeño Francisco en el marco de un romance anterior- no comenzó necesariamente con buen pie, pero solo en lo referente al plano deportivo. Y es que la estrella televisiva se ha pronunciado por primera vez sobre sus preferencias futbolísticas, que no pasan precisamente por un posible vínculo con la camiseta que defiende su chico.

En efecto, Sara Sálamo es aficionada al Atlético de Madrid, nada menos que el gran rival del club blanco en la capital de España, y en ningún momento se ha planteado cambiar de bando para poder apoyar mejor a su pareja en su carrera profesional. "Ya está normalizado. Al principio costaba pero no se puede cambiar de equipo así como así... Aunque me alegro cuando él marca", ha explicado sobre la compatibilidad entre su condición de 'colchonera' y el amor incondicional que profesa a Isco. "Que alguien trate de ver un partido de fútbol e intente animar al de al lado. A ver cómo lo hace. No te sale de manera natural", ha señalado.