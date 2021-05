Channing Tatum lo muestra "casi" todo en Instagram

Desde luego, tan solo con esa imagen será suficiente para atraer al público a los cines cuando se estrene 'The Lost City of D.' con la promesa de verle de esa guisa en la pantalla grande. Por el momento, el intérprete solo ha desvelado que se estaba preparando para rodar una de esas escenas que le obligan a preparar mentalmente a su madre antes de que pueda ver la película.



"Cuando estás en el camerino de maquillaje completamente desnudo y sujetando una toalla sobre tus partes a punto de hacer una mi**da que tendrás que explicarle más tarde a tu madre", ha bromeado.



Por otra parte, Channing ha puesto en contexto la fotografía aclarando que no es oro todo lo que reluce y que su físico privilegiado no resulta igual de impresionante en la vida real. "Estaba marcando abdominales con tanta fuerza que me dio un calambre", ha confesado.

