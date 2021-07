El padre de Meghan Markle amenaza con recurrir a la justicia para ver a sus nietos

Ahora este último amenaza con recurrir a la justicia en el estado de California, donde Enrique y Meghan residen actualmente con sus hijos Archie y Lilibet Diana, para que se le permita reunirse con los dos niños, a quienes aún no conoce.



"Voy a presentar una solicitud en los tribunales de California para hacer valer mi derecho a ver a mis nietos en un futuro muy cercano", ha anunciado en declaraciones a Fox News desde su casa en Rosarito, México.



Thomas Markle se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para su hija y su yerno desde antes incluso de su paso por el altar en 2018. De hecho, él no estuvo presente en el multitudinario enlace y, aunque la versión oficial era que no podía viajar tras someterse a una intervención quirúrgica, nadie esperaba que acudiese después de que trascendiera que había pactado varios posados con los paparazzi.



A partir de aquel momento fue encadenando declaraciones a la prensa a cada cual más explosiva, y en enero de 2020 amenazó públicamente a su hija con seguir concediendo una entrevista al mes hasta que ella decidiera ponerse en contacto con él. Poco después mencionó por primera vez en una de esas exclusivas la posibilidad de usar "todos los cursos de acción a su alcance" para ver a Archie, que por aquel entonces era el único retoño de su hija.



Ahora Thomas se ha atrevido a hacer un llamamiento a la mismísima reina Isabel II para tratar de mediar en favor de sus nietos: "Archie y Lili son niños pequeños. No son políticos. No son peones, no son parte del juego. Y también son de la realeza y tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la realeza".

