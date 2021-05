Gisele Bündchen comparte las bondades de la meditación

Hay que recordar que Gisele publicó hace unos meses un libro autobiográfico, enmarcado eso sí en el ámbito del 'fitness' y el bienestar integral, para ayudar a todas esas personas que, como ella, quieren imprimir transformaciones saludables a su vida cotidiana.



"Estamos en un momento esencial para dar un giro a nuestra energía. Un tiempo para comprender qué ha sido lo que te ha impedido avanzar y transformarte. ¿Quién serías si no hubieras tenido miedo y no hubieses aplazado tantas cosas?", se preguntaba la estrella de las pasarelas en un adelanto de su obra 'Lessons: My path to a meaningful life'.

