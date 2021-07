Jennifer Lopez ha aprendido a ser "feliz" sola

Una vez consumada su separación del exjugador de béisbol, una circunstancia de la que ella asegura que no se esperaba, Jennifer se percató de que, lejos de sentirse desorientada y desamparada, su vida estaba volviendo al lugar que le correspondía.



"Cuando vas descubriendo cosas sobre ti misma, la vida se abre paso de forma natural. Hay cosas que no te esperas que vayan a ocurrir. Pero si te encuentras en un buen momento, tú misma te vas dando cuenta de lo que es correcto para ti y qué no, de lo que te hace sentir bien y de qué no.

En el fondo, sabes que lo que te ocurre solo te concierne a ti y a nadie más. Los ajustes que hagas en tu vida deben depender fundamentalmente de ti. Y cuando empiezas a actuar en consecuencia, las cosas vuelven al lugar que les corresponde. Pienso que es así cómo debes actuar cuando lo empiezas a sentir", ha reflexionado la artista a su paso por la emisora Apple Music 1, una conversación en la que también ha promocionado su nuevo sencillo 'Cambia el paso', cuya temática aborda precisamente la necesidad de trabajar en uno mismo, junto a Rauw Alejandro.

FUENTE: RSS