Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían irse a vivir juntos

Los actores Jennifer Lopez y Ben Affleck no han dejado de demostrar, desde que salieran a relucir los primeros rumores sobre su sorprendente reconciliación, que no están dispuestos a perder el tiempo a la hora de afianzarse como pareja en esta segunda etapa de su historia de amor, un capítulo que llega casi 20 años después de que los dos enamorados optaran por separarse y no hacer efectivo su compromiso matrimonial de antaño.