La Chechi promueve campaña de prevención del suicidio "Pide Ayuda"

El nombre de la campaña es "Pide Ayuda", en el video, la panameña habla sobre la valentía y le da ánimos a todas aquellas personas que se encuentran en una difícil situación y no saben qué hacer con su vida.

"Fuerte no es el que pretende serlo, el que aparenta serlo, sino el que realmente ha pasado por un proceso, lo ha superado y ha aprendido de él...hoy quiero pedirte que seas fuerte, que des la pelea, que no te venzas, creo que el ser valiente siempre va a traer su recompensa, así que inténtalo, no estás sólo y creo que si yo pude, tu puedes...", es parte del mensaje de La Chechi en la campaña.

Prevención del suicidio

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El tema del DMPS 2022 es: "Crear esperanza a través de la acción", refleja la necesidad de una acción colectiva para abordar este problema urgente de salud pública. Todos nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos y gobiernos, podemos tomar medidas para prevenir el suicidio en la Región.