La Chechi revela detalles de lo que pasó realmente cuando fue detenida

"...Cuando me llaman a declarar y me dicen, las chicas están presas, cayeron con las maletas con droga, a mí se me vino el mundo encima, ahí yo realicé lo que estaba pasando, y me acuerdo que mis primeras palabras en la fiscalía, fueron wao qué problema, pero saben qué, si yo no sabía lo que estaba pasando yo creo que las muchachas menos, así que la que falló fui yo, por no investigar al cliente, por no darme cuenta, en medio de mi inocencia no sabía...ni siquiera sabía que era un doble fondo...lo primero que dije fue esas muchas son inocentes...", detalló.

Asimismo, contó que luego de haber defendido a las modelos de su agencia, alguien la "quiso asesorar" y le recomendó que dijera que las culpables eran ellas, pero que ella no lo vio bien y que por eso se hizo responsable.

"...yo agarré el castigo yo sola...sentía odio con la sociedad, sentía odio con la justicia panameña, sentía odio con Dios, sentía odio con los medios de comunicación, con todos...", expresó.

La Chechi fue puesta en libertad el pasado mes de julio, tras cumplir una condena de 8 años de prisión.

Aquí podrás ver la entrevista completa: