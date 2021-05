Los pantalones de Lil Nas X se rompieron realmente en pleno directo televisivo

Este sábado el cantante Lil Nas X vivió uno de esos momentos en los que cualquiera desearía que se le tragara la tierra durante su aparición en el programa 'Saturday Night Live'. Los ajustados pantalones de un material brillante que se había puesto para presentar el tema 'Montero (Call Me By Your Name)' no aguantaron sus explosivos movimientos de cadera y acabaron rompiéndose a la altura de la entrepierna.