"Manda fuego papá Dios": Chiky Bombom al hablar sobre "la doble moral" en Semana Santa

La reconocida influencer, Chiky Bombom , publicó un video donde se refiere a las personas que durante todo el año realizan malas acciones y cuestiona que sean éstas las mismas que deciden no comer carne en la época de Semana Santa y en especial, el viernes Santo.

"Te pasas todo el año chismeando, levantando falsas calumnias, hablando mal del prójimo, muchas se meten con marido ajeno...haciendo maldad, entre otras cosas, pero el viernes Santo, en Semana Santa, no se come carne, no quieren comer carne, el desorden con orden, manda fuego papá Dios, al fin, la hipocresía y la doble moral, en este mundo es muy fuerte", expresó la también presentadora de Hoy Día.