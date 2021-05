Martin Bashir, el encargado de entrevistar a Diana en 1995, nunca quiso "perjudicarla"

Sin embargo, el periodista que entrevistó a Lady Di ha insistido ahora en que ella estaba contenta con la decisión que tomó de sentarse a charlar con él, independiente de los motivos por los que lo hiciera, y con el resultado final de la conversación que mantuvieron.



"Obviamente lo lamento, fue un error. Pero no tuvo ninguna influencia [en Diana], no tuvo ninguna influencia en la entrevista. Nunca quise perjudicar a Diana en ningún sentido y no creo que lo hiciéramos. Todo lo que hicimos en términos de la entrevista fue como ella quería, desde el momento en que decidió avisar a palacio, hasta cuando se emitió, o el contenido... Mi familia y yo la queríamos", ha asegurado Bashir en una serie declaraciones al Sunday Times en las que insiste en que no puede culpársele de la trágica muerte de Diana en un accidente de coche, que tuvo lugar dos años más tarde mientras huía de los paparazzi en París.



"No creo que se me pueda hacer responsable de muchas de las otras cosas que ocurrieron en su vida, y de las complejas cuestiones que rodeaban las decisiones que tomó. Puedo entender por qué alguien querría hacerlo, pero canalizar esa tragedia y la difícil relación entre la familia real y los medios de comunicación, y colocarlas únicamente sobre mis hombros me parece un poco irracional. Sugerir que soy el único culpable me parece irracional e injusto".



Por otra parte, el veterano periodista, que ya no trabaja para la BBC, teme que el escándalo que se ha desatado en torno a las técnicas que utilizó para conseguir la entrevista eclipse todo lo que Diana desveló ante las cámaras, para confesar por ejemplo que había padecido bulimia y explicar cómo se había desencadenado en su caso la enfermedad.



"Fue una princesa pionera. Si se piensa en el dolor que manifestaba en el marco de su matrimonio, o en el hecho de que admitiera padecer una enfermedad psiquiátrica, ¡resulta extraordinario! Y sus hijos han continuado defendiendo la salud mental. No entiendo cuál es el propósito de todo esto en última instancia", ha afirmado.



"Hice algo malo... pero por favor, hay que reconocer parte de la relación que mantuvimos y de lo que aportó a través de esa entrevista. Una de las cosas más tristes de todo esto ha sido la forma en que lo que ella contó ha sido ignorado casi por completo".

FUENTE: RSS