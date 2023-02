Nadadora Riley Gaines expresa su rechazo al tener que competir con transgénero

Riley Gaines, quien es campeona en 12 ocasiones, denunció públicamente a la National Collegiate Athletic Association (NCAA), por considerar que sus políticas lo que han hecho es "excluir a las deportistas femeninas" y contó cómo fue competir con un transgénero.

"Thomas y yo competimos en los 400 estilo libre y terminamos empatadas, incluso en las centésimas de segundo. Como sólo había un trofeo, la NCAA me dijo que no me llevaría ningún trofeo porque se lo iban a dar a Thomas. Me dijeron que yo sólo lo tendría uno para las fotos. Permitieron a Thomas competir en división femenina tras hacerlo en el equipo masculino de natación de la Universidad de Pennsylvania durante tres años", expresó.

"Observamos desde fuera de la piscina cómo Thomas ganaba el título nacional en los 500 metros estilo libre, derrotando a las atletas femeninas más impresionantes y consolidadas del país, incluyendo a mujeres que sostenían récords nacionales y olímpicos, y considerando que el año anterior, Thomas, como máximo, estaba en el ranking de los 400 mejores nadadores del país en categoría masculina", explica Riley Gaines.

Entre lágrimas

Pero eso no es todo, pues entre lágrimas denunció como la NCAA les obligó a compartir vestuario con Thomas, quien aún "mantenía sus genitales masculinos".

"Aparte de haber sido forzadas a renunciar a nuestros premios, títulos y oportunidades, la NCCA nos obligó a compartir el vestuario con Thomas, un hombre de 22 años que mide 1,90 y que mantenía intactos sus genitales masculinos...Te girabas y veías a un hombre mirándote desvestirte mientras él se desnudaba", expresó, visiblemente afectada, exigiendo justicia.

Aún cuando la denuncia fue hecha hace unos días, el mismo ha tomado fuerza e inundado las redes sociales.