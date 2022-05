FOTO CHALLENGE: Laura Escoffery "capturó" el sufrimiento de la reina

Recuerda que lo pasó mal porque intentó usar luces artificiales porque sus compañeros las estaban usando (usualmente no las usas). También se sintió poco familiarizada con el equipo que tenía a su disposición. Por lo que optó por usar luz natural. Le gustó el resultado de su trabajo, notó al final que debía mostrar también la locación, algo que no logró mostrar ya que se fue por una toma más cerrada.

Considera que la experiencia fue una combinación de divertida y estresante, debido al tiempo y el reto, también hubo dificultades con la luz ya que estaba anocheciendo, el viento que provocaba qua la reina se le moviera el tocado y moverla de un lugar a otro (contó que la modelo le confesó que quería llorar porque estaba sufriendo en la sesión).

En cuanto al trabajo en quipo con Mario, admite que no se conocían mucho y que ambos pasaron dificultades. No le podía ayudar mucho porque desconocía el tema de las luces, pero si lo hacía cargando los equipos. Cree que Mario falló en no ayudarle con la modelo, pero al final piensa que cada quien hizo lo que se pudo.

En cuanto a la evaluación está de acuerdo porque buscaban una foto con mostrara más elementos y ella se fue con un "close up", ya que es lo que más le gusta. Las otras fotos que tenía con tomas más abiertas, tenían demasiados elementos distractores, por ello no las tomó en cuenta, sin contar que editarlo sería como hacerse un "tiro en el pie". Decidió irse por lo estético a pesar de saber que no iba a ganar.

