23 Mar 2021

El técnico de la selección nacional, Thomas Christiansen, declaró estar preparado para el inicio de las eliminatorias mundialistas con Panamá, en el camino hacia Catar 2022.

Christiansen desde República Dominicana atendió a Deportes RPC, donde aseguró que si algo le podría preocupar, es el estado de la cancha en el estadio Félix Sánchez, sede para el jueves ante Barbados.

¡Habló el Míster desde Dominicana 🇵🇦⚽🗣!



Thomas Christiansen comenta sobre la importancia de tener a jugadores de experiencia como Aníbal Godoy y Alberto 'Negrito' Quintero para la eliminatoria.



También cuenta su experiencia como DT a nivel de selecciones.#ALaCandela 🔥 pic.twitter.com/gdIOYsT0ul — Deportes RPC (@deportes_rpc) 23 de marzo de 2021

"Me puede preocupar un poco el estado del terreno de juego. No va a estar en buenas condiciones porque se van a jugar muchos partidos en ese mismo estadio y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, somos nosotros los que tenemos que salir con mentalidad fuerte y ganadora", sostuvo.

Panamá hará de local en dicho estadio, mismo que se utilizará también este miércoles, cuando República Dominicana juegue ante Dominica, en su debut de las Eliminatorias Mundialistas por la CONCACAF.

Con respecto a las eliminatorias como tal, el estratega hispano-danés mencionó que está con muchas ganas de iniciar, y hay un buen grupo en lo humano y deportivo, con la capacidad de conseguir objetivos.

Lo que dijo Christiansen en frases:

POLÉMICA CON ROMÁN TORRES.

“He hablado con los compañeros. Todos están comprometidos y saben lo que nos jugamos. Para mí y para ellos el tema está olvidado. Tenemos que pensar en el futuro”.

SACRIFICIO EN LOS DELANTEROS PANAMEÑOS.

“Como delantero que fui puedo darle consejos a nuestros jugadores. Transmitirles eso de por meter un gol, o no hacerlo, se va a tomar otra decisión. El sacrificio que sea ordenado. Que se hagan las cosas como se tienen que hacer”.

ENTRENAR UNA SELECCIÓN POR PRIMERA VEZ.

“Yo estoy disfrutando ser DT de una selección. Es nuevo para mí. Puedes trabajar las 24 horas si quieres. Puedes analizar todos los partidos de tus jugadores, puedes ir a ver el fútbol nacional, ir a los países a hablar con los entrenadores de los jugadores. Puedes hacer tantas cosas. Es un orgullo estar aquí en la selección de Panamá. Si hay diferencia con dirigir un club”.

MENSAJE A LOS FANÁTICOS POR SER LOCAL EN REPÚBLICA DOMINICANA.

“Que nos animen desde la distancia. Que vamos a hacerlo por ellos, por nosotros, y por el país”

LLEGADA TARDÍA DE BLACKMAN Y DAVIS.

“Puede influir, pero son las variables que tenemos que tener en cuenta. Posibles lesiones, el viaje, jet lag, tiempo de descanso. Todo esto lo tenemos en cuenta, y luego tomamos la decisión en si vale la pena que jueguen o no, según el rival, también hay dos partidos y tenemos la posibilidad de darle descanso para un partido y que el otro juegue”.

EXPERIENCIA DE 'NEGRITO' QUINTERO Y GODOY.

“Estoy muy contento con ellos. Hablé con ambos individualmente y su compromiso es total. Me ha gustado hablar con ellos por su experiencia en la selección, sus conocimientos y lo que pueden aportar. Me sirve para mucho escucharlos, y también les he dado indicaciones que tienen que aceptar”.

¿LO RECONOCEN EN PANAMÁ?

“Pese a llevar las mascarillas la gente me reconoce. Me dan el apoyo. Lo importante serán los resultados, que nos van a condenar o no, así que vamos a ver. Me hubiera gustado poder debutar con un Rommel Fernández lleno en este primer partido”.

UN TÉCNICO CON REDES SOCIALES ACTIVAS.

“Tampoco es que era muy activo antes. Algún día se me da por poner algo, subir algo. El otro día fue el Día del Padre, puse lo que subieron mis hijos. Veremos si pronto seguimos subiendo algo (risas)”.

CAMBIOS EN EL CUERPO TÉCNICO.

“Siempre fue la idea de traer un asistente. Se lo hice saber a la federación. Lo de Saúl (Maldonado) me sabe fatal. Yo no soy quien para decir quien continúa o no. Fue más por lo de las categorías menores (Sub-20). No está en mis manos esa decisión. Saúl es un gran DT y seguro que volverá pronto”.

CONVOCATORIA EN BUEN RITMO.

“Sí. Han habido jugadores que marcaron goles en esta convocatoria. Los jugadores vienen en buenas condiciones y con ganas de hacerlo bien”.

IDEA CLARA DEL EQUIPO.

"Hemos tenido bastante tiempo para preparar estos dos partidos. Nuestros conocimientos hacia los dos rivales son optimas. Me puede preocupar un poco el estado del terreno de juego. No va a estar en buenas condiciones porque se van a jugar muchos partidos en ese mismo estadio y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, somos nosotros los que tenemos que salir con mentalidad fuerte y ganadora".

INVERSIÓN DE BARBADOS.

“Hay más cosas detrás que tampoco hay que hablar de ellos, pero también han tenido 8 semanas sin competir. Al tener muchos jugadores de la liga local pudieron desplazarse antes y prepararse mejor. Yo prefiero estar en mi situación, teniendo a los jugadores en menos tiempo, pero compitiendo, llegando en una forma óptima y no creo que necesitemos más”.

