Dani Alves: Memphis Depay habría pagado la fianza, ¿por qué?

Lograr recaudar el dinero de la fianza no fue tarea fácil para Dani Alves, por esta razón han surgido muchas interrogantes como: ¿por qué el futbolista no tiene dinero?, ¿Quién pagó la fianza para su libertad?.

Dani Alves: ¿Por qué aceptó el juicio por violación en su contra?

¿Cuánto dinero tiene Dani Alves?

Cuando Dani Alves fue detenido en España, militaba en el fútbol mexicano, en el Club Universidad Nacional conocido como los Pumas de la UNAM, que rescindió de manera inmediata su contrato. Tuvo una carrera exitosa con el FC Barcelona, PSG, Juventus y, también luciendo la camiseta de la selección de Brasil.

Su exesposa y madre de sus dos hijos, Dinorah Santana, también era la representante de Alves. En Brasil, ella inició un proceso judicial para la pensión alimenticia, esto provocó que las cuentas del futbolista fueron bloqueadas.

Adicional a esto, Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, ha revelado que su cliente posee dos cuentas bancarias, una sin saldo y la otra con 51 mil euros. Sin embargo, tiene un embargo de 50 mil euros.

En Brasil, Alves mantiene una deuda de aproximadamente 20 mil euros. Sumado a una cuenta pendiente de 645 mil euros con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en España.

¿Memphis Depay pagó la fianza de Dani Alves?

La situación financiera de Dani Alves cobró relevancia cuando la justicia de Barcelona decidió otorgarle libertad provisional tras consignar una fianza de un millón de euros.

Con esta liberación, Alves debe cumplir con la obligación de no salir del país, entregar sus dos pasaportes -español y brasileño- y presentarse semanalmente ante el tribunal, según dio a conocer la agencia EFE.

En principio corrió el rumor que Neymar Jr. habría pagado la fianza de Alves, luego comenzó a divulgarse el nombre del futbolista holandés Memphis Depay, actual figura del Atlético de Madrid.

Dani Alves y Memphis Depay se hicieron amigos, cuando ambos militaban en el FC Barcelona.

Todavía no existe una confirmación real que Depay haya pagado la fianza del brasileño, no obstante unas recientes declaraciones del futbolista han cobrado relevancia.

"Es importante destacar que mi hermano estuvo en la cárcel durante diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Sin embargo, sí me preguntaron por Benjamín Mendy y Dani Alves. ambos estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mi amigos. Ellos son mis amigos", fueron las palabras de Depay.