Lau Chan • 5 Ago 2020 - 03:00 AM

Durante la cuarentena puedes aprovechar el tiempo libre para renovar tu hogar sin gastar demás. Aquí te damos algunos consejos prácticos.

Limpiar a profundidad

Si te organizas puedes escoger un día de la semana para dedicarte a limpiar a profundidad. La clave está en deshacerse de todas las cosas que no utiliza, así como ver qué tiene y colocarlas en orden. Incluso puedes dividir la casa en secciones o programar una habitación diaria, para que no sea muy cansado y al día siguiente continuar con la tarea.

Pintar la casa

Antes no contábamos con mucho tiempo, ahora es buen momento para pintar esa esquina de la casa que ya tiene la pintura gastada, claro está, no es necesario pintar toda la casa porque en estos momentos no hay mucho presupuesto para eso, pero con una mediana lata de pintura se pueden mejorar los espacios de tu casa.

Redistribución de los muebles

Un simple cambio de lugar de los muebles hace que tu casa se vea más amplia y ordenada.