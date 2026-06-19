Homicidio en La Locería: Escuela El Japón exige justicia por la muerte de estudiante de 10 años

La comunidad educativa de la Escuela El Japón realizó este viernes una protesta pacífica para exigir justicia por la muerte de una estudiante de 10 años, víctima de un ataque armado ocurrido el pasado miércoles en La Locería.
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Vestidos de blanco, portando globos y pancartas con mensajes de paz, los participantes se concentraron en los predios del centro educativo y posteriormente se trasladaron a la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), frente a Plaza Edison. Durante la actividad, los asistentes elevaron un llamado a las autoridades para que el caso sea esclarecido y los responsables enfrenten la justicia.
Además de exigir justicia por la menor fallecida, la comunidad educativa solicitó acciones concretas para combatir la violencia y reforzar la seguridad ciudadana.
Los manifestantes destacaron la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes, así como garantizar entornos seguros tanto dentro como fuera de los centros educativos.
Un llamado contra la violencia
La concentración se desarrolló de manera pacífica y sirvió como espacio para expresar solidaridad con la familia de la menor.
Los participantes reiteraron su preocupación por los recientes hechos violentos registrados en el país y pidieron a las autoridades fortalecer las estrategias de prevención y seguridad para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.