Coronavirus infecta a más de 24.500 personas en el mundo

AP - The Associated Press • 5 Feb 2020 - 09:32 AM

Un brote viral originado en China ha infectado a más de 24.500 personas en el mundo.

Publicidad

Las cifras más recientes hasta el miércoles.

— China: 490 muertes y 24.324 casos confirmados en el territorio continental. Además, Hong Kong ha registrado 21 casos, uno de ellos fatal. Macao ha registrado 10 casos. La mayoría de las muertes por coronavirus se produjeron en la provincia central de Hubei, donde se detectaron en diciembre los primeros casos de infección con un nuevo tipo de coronavirus.

Publicidad

— Japón: 35

— Tailandia: 25

— Singapur: 24

— Corea del Sur: 18

— Australia: 14

— Alemania: 12

— Estados Unidos: 11

— Taiwán: 11

— Malasia: 10

— Vietnam: 10

— Francia: 6

— Emiratos Árabes Unidos: 5

— Canadá: 4

— India: 3

— Filipinas: 3 casos, uno fatal

— Rusia: 2

— Italia: 2

— Gran Bretaña: 2

— Bélgica: 1

— Nepal: 1

— Sri Lanka: 1

— Suecia: 1

— España: 1

— Camboya: 1

— Finlandia: 1