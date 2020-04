AFP • 12 Abr 2020 - 02:50 PM

El poderoso ministro turco del Interior presentó este domingo su dimisión tras el sorpresivo decreto de confinamiento por la pandemia de coronavirus que llevó a masas de turcos en pánico a los comercios para comprar provisiones.

"Que mi nación, a la que nunca he querido perjudicar, y nuestro presidente, al que seguiré siendo fiel toda mi vida, me perdonen. Dejo la función de ministro del Interior que he tenido el honor de realizar" desde agosto de 2016, declaró Suleyman Soylu en un comunicado.

El viernes, el ministro del Interior sorprendió a los turcos al anunciar la entrada en vigor dos horas después de un confinamiento de 48 horas en las 30 ciudades más grandes del país.

Este anuncio inesperado tuvo como efecto que miles de turcos se precipitaran a los comercios para hacer compras sin tener en cuenta las reglas de distanciamiento social.

Muchos opositores e internautas criticaron al gobierno por la manera en que decretó el confinamiento y de poner en peligro la vida de miles de personas.

Soylu había asegurado que había decretado las medidas de confinamiento en el marco de las "instrucciones de nuestro presidente" Recep Tayyip Erdogan, pero el domingo asumió "la total responsabilidad" de la medida.

Cerca de 57.000 personas se han infectado en Turquía y unas 1.200 han muerto, según el último balance oficial publicado el domingo por el ministerio de Salud.