Israel dice que no hay video de muerte de palestino autista

El ministerio de Justicia de Israel dijo el martes que no hay video del incidente en el que un palestino autista fue muerto a tiros por la policía israelí, ya que las cámaras de seguridad en el área no estaban operando adecuadamente en ese momento.

La declaración causó profundo escepticismo en la familia y en activistas de derechos humanos. Generó preocupaciones sobre la credibilidad de la investigación, debido al gran número de cámaras de seguridad en la volátil Ciudad Vieja de Jerusalén.

Eyad Hallaq, de 32 años, fue muerto a tiros junto a a Puerta de los Leones el 30 de mayo cuando se dirigía a la institución de cuidados especiales a la que asistía. El área es escenario frecuente de choques entre palestinos locales y las fuerzas de seguridad israelíes y las callejuelas de la Ciudad Vieja tienen centenares de cámaras de seguridad que son monitoreadas por la policía.

En una declaración, el Ministerio de Justicia dijo que los investigadores de asuntos internos de la policía habían revisado todas las cámaras en el área tras el incidente.

“En esta fase de la investigación, podemos decirles que el incidente no fue documentado por las mismas”, dijo la declaración. “Además, en recinto de basura en el que ocurrió el tiroteo, había cámaras de seguridad, pero no estaban conectadas en el momento pertinente y no documentaron el tiroteo".

De acuerdo con testimonio entonces, dos efectivos de la Policía Fronteriza de Israel habían perseguido a Hallaq hasta un rincón y lo balearon mientras éste se encogía asustado junto a un contenedor de basura.

La policía dijo que les parecía que él llevaba “un objeto sospechoso” y que dispararon cuando no obedeció las órdenes de detenerse. Su maestra, que iba con él, dijo a una televisora israelí que ella reiteradamente le había dicho a los policías que Hallaq era “discapacitado”.

El ministerio de Justicia dijo que Hallaq no estaba armado y lo habían confundido con un atacante, y dijo que el incidente fue “trágico”.

Dijo que a pesar de la falta de video, los investigadores habían entrevistado numerosos testigos, aparte de a los policías involucrados. Añadió que la pesquisa estaba en sus últimas fases.

La familia reaccionó con furia al anuncio de que no había video del incidente.

En una entrevista,el abogado de la familia, Jad Qadamani, dijo que la afirmación de que no había video le parecía increíble e inaceptable.

En los casos de ataques a las fuerzas de seguridad de Israel, la policía da a conocer rápidamente video de seguridad.