EFE • 7 Sep 2020 - 07:01 PM

Un tribunal boliviano especializado en cuestiones constitucionales rechazó este lunes el pedido del expresidente Evo Morales para permitir su candidatura al Senado, que ya había sido inhabilitada por el órgano electoral.

La resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia que inhabilitó la candidatura de Evo Morales a la Cámara alta fue validada por la Sala Constitucional Segunda de La Paz con dos votos a favor y uno en contra, dijo a los medios el abogado Jorge Tamayo.

La votación había quedado empatada la semana pasada cuando uno de los vocales respaldó otorgar a Morales la tutela solicitada para habilitarse como candidato a primer senador por la región de Cochabamba por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y un segundo vocal la rechazó.

En la sesión instalada en esta jornada, un tercer vocal dirimidor "ha votado por negar la tutela a Evo Morales", señaló Tamayo.

"Esta resolución es de cumplimiento inmediato, pero sí va en grado de revisión al Tribunal Constitucional", aclaró el abogado, que participó en la sesión en representación de la senadora Carmen Eva Gonzales, de la fuerza Unidad Demócrata, que fue quien pidió por escrito al TSE inhabilitar la candidatura de Morales.

LOS ANTECEDENTES

Los representantes legales del expresidente presentaron una acción de amparo constitucional ante una determinación anterior del órgano electoral, que en febrero pasado determinó inhabilitar a Morales por no cumplir con el requisito de radicar en el país señalado en la Constitución, pero que sus abogados creen que vulnera sus derechos políticos.

El exmandatario tiene abiertos en su contra varios procesos penales por supuestos delitos como genocidio, terrorismo, fraude electoral y estupro, por los que la Fiscalía emitió varias órdenes de aprehensión contra Morales, que está en Argentina.

El MAS alega que el exgobernante ha mantenido su lugar de votación y tiene su domicilio legal en un poblado de Cochabamba, pero no puede estar en el país porque no tiene "no tiene garantías constitucionales".

Las leyes bolivianas señalan que Morales tiene que haber vivido desde al menos dos años antes en la circunscripción por la que se presenta, en su caso Cochabamba.

La residencia presidencial se encuentra en La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo bolivianos.

Morales, que fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, siempre votaba en una región del trópico de Cochabamba, en la que inició su carrera política como diputado en 1997, pero desde noviembre de 2019 está fuera del país.

LAS REACCIONES

El ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, destacó en Twitter que Morales quedó "inhabilitado" y consideró que "todavía hay jueces probos".

"Quedó definitivamente cerrado el debate sobre la pretensión de Morales de postularse al Senado violando la Ley. Saludamos la preeminencia de la decisión del TSE, la única instancia con la legitimidad para decidir sobre temas electorales", señaló también en Twitter el expresidente y candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

La inhabilitación de @evoespueblo es el triunfo del pueblo boliviano, de la democracia y de la institucionalidad democrática. Además el fallo del Dr. Jaimes, sirve ya@bien para lavar la cara del órgano judicial. — Alvaro Coimbra (@alvarocoimbrac) 7 de septiembre de 2020

"Una buena noticia: realizaremos las primeras elecciones de una nueva etapa histórica sin Evo Morales. Un símbolo de lo que queremos: un futuro fresco, nuevo, sin su sombra", manifestó por su parte el candidato a la Vicepresidencia de la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, compañero de fórmula de la mandataria interina, Jeanine Áñez.

Las elecciones generales en Bolivia están previstas el próximo 18 de octubre, tras dos aplazamientos por la pandemia de la COVID-19.

Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 7 de septiembre de 2020