AFP • 29 Sep 2020 - 05:39 PM

Las autoridades mexicanas anunciaron este martes el inicio del traslado de reos del penal de máxima seguridad de Puente Grande, del que escapó por primera vez el narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán, un día después de anunciar el cierre de esa cárcel.

A las 6h20 (11h20 GMT), un grupo de presos fue trasladado de esa prisión del estado Jalisco, situado en el oeste de México, a bordo de un camión blindado hacia las instalaciones de una base aérea militar cercana.

El blindado estuvo escoltado por más de 10 patrullas de la Guardia Nacional y, una vez en el aeropuerto militar, los internos abordaron un avión Hércules que, se presume, los trasladó a otras cárceles federales del país.

El operativo continuará a lo largo del martes y se darán detalles al término del mismo, informó a la AFP una fuente de la dirección de Prevención y Readaptación Social del gobierno mexicano.

Fuera del penal, del que Guzmán se fugó en 2001 escondido en un carrito de lavandería, se apostaron desde el lunes familiares de presos a la espera de información.

"Me habló mi marido (preso), me dijo que (...) hubo rumores de que los iban a trasladar pero no les dicen nada, ni a dónde", dijo a la AFP la esposa de uno de los reos, quien pidió anonimato.

El Centro Federal de Readaptación Social número 2, conocido como Puente Grande, fue inaugurado hace 27 años como parte de un proyecto de cárceles de máxima seguridad.

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el lunes que el cierre tiene como finalidad "la modernización" del sistema penal mexicano.

El "Chapo" fue capturado por primera vez en 1993 en Guatemala y pasó ocho años en Puente Grande hasta que en 2001 escapó con la complicidad de un trabajador.

En febrero de 2014 Guzmán fue capturado y trasladado a la cárcel, también de máxima seguridad, de El Altiplano, del municipio Almoloya, Estado de México (centro), de donde escapó poco más de un año después por un túnel equipado con rieles a los que se adaptó una motocicleta.

El capo fue capturado por tercera ocasión en enero de 2016 y un año después extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta una condena de cadena perpetua acusado de traficar cientos de toneladas de drogas a ese país.