Argentina obtiene $20,000 millones de EE. UU. antes de comicios

Argentina oficializó este lunes un acuerdo de financiamiento de 20,000 millones de dólares con Estados Unidos, como parte de un swap cambiario destinado a estabilizar el peso argentino, a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El anuncio fue hecho en el contexto de una corrida contra la moneda local, y se suma a otras medidas del Tesoro estadounidense en apoyo al presidente Javier Milei antes de los comicios.

En una entrevista difundida este lunes, Milei explicó que el mecanismo de swap se ejecutará únicamente en caso de ser necesario: “En caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de ‘swap’, y eso sería tomar deuda para pagar deuda”.

El mandatario agregó que el acuerdo busca dar seguridad a los inversores, reducir el riesgo país, bajar las tasas de interés y permitir que los argentinos tengan mejor acceso al crédito.

Además, el expresidente Donald Trump habría prometido otros 20,000 millones de dólares en fondos públicos y privados, condicionados a que Milei obtenga un buen resultado electoral, lo que refuerza la estrategia de apoyo internacional en un contexto de alta volatilidad financiera.

