Bolivia reanudará relaciones con Estados Unidos, anunció su nuevo presidente

El presidente electo de Bolivia , Rodrigo Paz, anunció este lunes que su gobierno reanudará las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, interrumpidas desde 2008 durante el mandato del izquierdista Evo Morales.

Paz, economista de 58 años y representante del centroderechista, ganó el balotaje presidencial con 54,5% de los votos, frente al exmandatario derechista Jorge Quiroga, según los resultados oficiales. El nuevo mandatario asumirá funciones el 8 de noviembre.

Durante su campaña, Paz prometió reinsertar a Bolivia en el ámbito internacional. Actualmente, el país mantiene relaciones estrechas con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia, pero no contaba con enlaces diplomáticos con Washington.

En su primera conferencia tras la victoria, Paz aseguró: “En el caso puntual de Estados Unidos, esa relación se va a retomar”. La ruptura en 2008 se produjo cuando Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, acusándolo de conspirar para escindir Bolivia, y retiró al país las agencias DEA y USAID. Washington respondió expulsando al embajador boliviano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comentó que la elección de Paz representa “una oportunidad de transformación para ambas naciones”, tras más de dos décadas de políticas que calificó como “mala administración”.

FUENTE: AFP