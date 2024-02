Aumentan los fallecidos en los devastadores incendios que azotan a Chile

La cadena de incendios arrancó el viernes en el parque nacional del Lago Peñuelas y rápidamente se extendió hasta las localidades de la costa a causa del viento y las temperaturas extremas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y que los indicios sugieren que no solo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6.000 viviendas afectadas de forma directa.

El rey de España, Felipe VI, envió este lunes un telegrama al presidente Boric, para expresar su "más sincero pésame" y su apoyo en las tareas de extinción de los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso.

En el telegrama, el monarca dice haber recibido la "triste noticia de los trágicos incendios" que afectan al centro-sur de Chile y que han causado numerosos heridos, informó la Casa del Rey.

FUENTE: EFE