Avión con 15 personas a bordo desaparece en Colombia cerca de la frontera con Venezuela

Un avión comercial de la aerolínea estatal colombiana Satena, con 15 personas a bordo, fue reportado como desaparecido este miércoles mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, informaron fuentes oficiales.

La aeronave, con capacidad para 19 pasajeros, transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes cuando perdió contacto con las torres de control poco antes del mediodía, minutos antes de su aterrizaje programado.

Un portavoz de Satena confirmó a la agencia EFE que se adelantan las investigaciones para determinar qué ocurrió con el avión, el cual despegó del aeropuerto Camilo Daza, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero no llegó a la hora prevista.

"Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m.", indicó la aerolínea en un comunicado oficial.

Tras perderse la comunicación, las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos de seguridad y rastreo, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con la ubicación de la aeronave. El caso se mantiene en desarrollo, y hasta el momento no se ha informado sobre posibles hallazgos ni sobre el estado de los ocupantes.

