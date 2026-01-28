Colombia Internacionales -  28 de enero de 2026 - 15:09

Avión con 15 personas a bordo desaparece en Colombia cerca de la frontera con Venezuela

Un avión de la aerolínea estatal Satena, con 15 personas a bordo, desapareció en Colombia cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

Avión comercial desaparece en Colombia 

Avión comercial desaparece en Colombia 

@AerolineaSatena
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un avión comercial de la aerolínea estatal colombiana Satena, con 15 personas a bordo, fue reportado como desaparecido este miércoles mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, informaron fuentes oficiales.

La aeronave, con capacidad para 19 pasajeros, transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes cuando perdió contacto con las torres de control poco antes del mediodía, minutos antes de su aterrizaje programado.

Contenido relacionado: Presidentes y líderes regionales se reúnen en Panamá por el Foro Económico Internacional

Avión con 15 personas a bordo desaparece en Colombia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016601606586798352?s=20&partner=&hide_thread=false

Un portavoz de Satena confirmó a la agencia EFE que se adelantan las investigaciones para determinar qué ocurrió con el avión, el cual despegó del aeropuerto Camilo Daza, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero no llegó a la hora prevista.

“Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m.”, indicó la aerolínea en un comunicado oficial. “Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m.”, indicó la aerolínea en un comunicado oficial.

Tras perderse la comunicación, las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos de seguridad y rastreo, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con la ubicación de la aeronave. El caso se mantiene en desarrollo, y hasta el momento no se ha informado sobre posibles hallazgos ni sobre el estado de los ocupantes.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

"Día histórico": España regulariza a migrantes que vivían en situación irregular

Edmundo González Urrutia exige libertad para presos políticos tras excarcelación de su yerno

Trump respalda a Delcy Rodríguez y confirma su visita a Washington tras la captura de Maduro

Recomendadas

Más Noticias