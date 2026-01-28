Avión con 15 personas a bordo desaparece en Colombia cerca de la frontera con Venezuela

Un avión comercial de la aerolínea estatal colombiana Satena, con 15 personas a bordo, fue reportado como desaparecido este miércoles mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, informaron fuentes oficiales.
Avión con 15 personas a bordo desaparece en Colombia
Un portavoz de Satena confirmó a la agencia EFE que se adelantan las investigaciones para determinar qué ocurrió con el avión, el cual despegó del aeropuerto Camilo Daza, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero no llegó a la hora prevista.
Tras perderse la comunicación, las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos de seguridad y rastreo, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con la ubicación de la aeronave. El caso se mantiene en desarrollo, y hasta el momento no se ha informado sobre posibles hallazgos ni sobre el estado de los ocupantes.
FUENTE: EFE