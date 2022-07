Buzones electorales sin incidentes relevantes

Este mes, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Wisconsin dictaminó que los buzones no están permitidos por la ley estatal y ya no pueden usarse ampliamente.

El extenso uso de buzones electorales para depositar los votos las elecciones de 2020 no generó ningún problema generalizado, según una encuesta que realizó The Associated Press a funcionarios electorales estatales en todo Estados Unidos, la cual no reveló casos de fraude, vandalismo o robo que pudieran haber afectado los resultados de la votación presidencial.