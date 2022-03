Cuomo insinúa regreso a la política tras acusación de acoso

Associated Press

Su primera aparición pública desde que dejó el cargo se produjo una semana después de que el equipo de Cuomo lanzó una campaña publicitaria digital y televisiva con un mensaje similar: Fue obligado injustamente a dejar el cargo.

Cuomo citó la Biblia varias veces al describir sus penurias y luego atacó a los “tiburones políticos” de Albany que, dijo, “olieron la sangre” y explotaron la situación para obtener beneficios políticos.

“Las acciones en mi contra fueron una conducta indebida de la fiscalía”, dijo Cuomo, repitiendo un argumento que ha impulsado desde el principio. “Utilizaron la cultura de la cancelación para anular una elección”.

La fiscal general, la demócrata Letitia James, quien publicó el informe el verano pasado que concluía que Cuomo había acosado sexualmente a 11 mujeres, devolvió el domingo el golpe al exgobernador.

“El acosador sexual en serie, Andrew Cuomo, ni siquiera puede dejar de mentir en un templo”, dijo James en un comunicado. “A pesar de que múltiples investigaciones independientes encontraron que sus víctimas eran fidedignas, Cuomo sigue culpando a todos menos a sí mismo”.

Cuomo dimitió en agosto, días después de que una investigación independiente revelara que había acosado sexualmente a casi una docena de mujeres y que él y sus ayudantes habían tomado represalias contra una acusadora. El domingo, Cuomo reconoció que su comportamiento no fue apropiado, pero rápidamente añadió que nada de lo que hizo violaba la ley.

“No me di cuenta de lo rápido que habían cambiado las perspectivas”, dijo. “He aprendido una lección poderosa y he pagado un precio muy alto por aprender esa lección. Dios aún no ha terminado conmigo”.

Cuomo no ha dicho que se postulará, pero sigue teniendo un fondo multimillonario para la campaña que podría utilizar para financiar otra candidatura.

FUENTE: Associated Press