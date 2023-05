Donald Trump es declarado responsable de agresión sexual y difamación

El juez del caso, Lewis Kaplan, no pidió al jurado que determinara si el ex presidente era culpable de violar a la experiodista, sino si lo consideraba civilmente responsable de la violación que Carroll asegura haber sufrido en los probadores de unos grandes almacenes de lujo neoyorquinos hacia 1996.

image.png

¿Cómo califica Donald Trump la decisión del jurado?

Acusado solo por la vía civil y no penal, Trump calificó de "vergüenza" la sentencia. "No tengo absolutamente ni idea de quién es esta mujer", escribió en su red Truth Social.

Carroll, de 79 años, denunció a Trump el año pasado año, por violación y por difamación tras tildar de "completa estafa", "falsedad" y "mentira" la revelación de la agresión de la que fue víctima en un libro que publicó en 2019.

Carroll reconoció en el juicio que duró dos semanas, en el que no compareció Trump, que se sintió "avergonzada" por esta agresión que le impidió tener una relación sentimental desde entonces.

"Me llevó mucho tiempo darme cuenta que permanecer en silencio no funciona", dijo.

¿Qué detalles presentó la defensa de la experiodista?

image.png

La defensa de Carroll presentó como testigos en el juicio a otras dos mujeres que dijeron haber sido víctimas de agresión sexual por parte de Trump. Una de ellas, la ejecutiva Jessica Leeds, dijo en la corte que Trump la toqueteó en un vuelo interno en clase business en la década de 1970.

La periodista Natasha Stoynoff aseguró por su parte que el magnate la había besado sin su consentimiento durante una entrevista en su mansión de Mar-a-Lago en 2005.

Cerca de una docena de mujeres acusaron a Trump de agresión sexual antes de las elecciones de 2016 en las que llegó a la presidencia de Estados Unidos.

Trump nunca había sido condenado por la justicia

El republicano, que aspira volver a la Casa Blanca en los comicios de 2024, siempre ha negado las acusaciones y hasta ahora nunca había sido condenado por la justicia.

El caso es uno de los desafíos legales que enfrenta Trump; de hecho, el mes pasado, se declaró inocente en un caso penal relacionado con un pago de dinero en negro para comprar el silencio de una estrella porno justo antes de la elección de 2016.

También está siendo investigado por sus esfuerzos para revertir su derrota en las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, su presunto mal manejo de documentos clasificados sacados de la Casa Blanca y su implicación en el asalto al Capitolio estadounidense por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021.

FUENTE: AFP