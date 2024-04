Eclipse solar: Estados Unidos declara estado de emergencia en Niágara

La previsión de un aumento significativo en la afluencia de turistas ha llevado a las autoridades locales a tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad y la comodidad de todos los asistentes.

Se decretó estado de emergencia en la región y se realizarán ajustes en programas y servicios habituales. Se contempla el cierre temporal de instalaciones para minimizar el congestionamiento vial y garantizar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

Niágara declara emergencia por llegada de visitantes para eclipse solar

Ante la expectativa de turistas que llegarán hasta Niágara para disfrutar del eclipse solar, la región decidió declarar estado de emergencia.

Ya que se cree que podrá llegar hasta un millón de visitantes para ver este evento astronómico al lado de las imponentes cataratas del Niágara.

"Declaramos el estado de emergencia, no por temor, sino por precaución", dijo el presidente regional de Niágara, Jim Bradley. Enfatizando en la importancia de adoptar medidas preventivas para enfrentar los desafíos logísticos y de seguridad para "salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros residentes y visitantes".

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Niágara Falls, Jim Diodati, también habló de lo que espera la ciudad para el próximo 8 de abril, asegurando que será “con mucho, la mayor multitud que jamás hayamos tenido”.

En un año promedio, la ciudad recibe alrededor de 14 millones de turistas. Sin embargo, ahora, con motivo del eclipse solar del 8 de abril, se anticipa la llegada de hasta un millón de personas en un solo día. Las Cataratas del Niágara serán uno de los mejores puntos para observar este evento astronómico.

Niágara se prepara para el eclipse solar con medidas de seguridad, mientras los aficionados esperan ansiosos el espectáculo que no se repetirá hasta 2044.