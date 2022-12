Filántropa detalla 14,000 millones de dólares en donaciones

Associated Press

“La información de otra gente —otros donantes, mi equipo, los equipos sin fines de lucro a los que he donado— me han resultado enormemente útiles”, escribió Scott. “Si más información sobre estas donaciones puede resultarle útil a alguien, quiero difundirla”.

El sitio web incluye una base de datos de todas las donaciones que ha efectuado, algunas de las cuales no se habían hecho públicas, dijo. Esto incluye 75 millones de dólares a la organización Co-Impact que apoya la igualdad de género y promueve el liderazgo de las mujeres en el mundo. Scott y su entonces esposo Dan Jewett figuran entre los donantes del fondo, pero los montos no se habían publicado. Co-Impact no respondió a un pedido de declaraciones.

También se reveló una donación de 40 millones de dólares al grupo consultor sin fines de lucro que ayuda a Scott a examinar y seleccionar a los beneficiarios de sus donaciones.

“Aunque asesoramos a Scott en materia de su filantropía, no teníamos conocimiento previo ni participación en la decisión de incluir a Bridgespan como beneficiario de un subsidio”, dijo el Bridgespan Group en un comunicado el miércoles. El grupo ha publicado en su sitio web una lista de sus donantes en 2022, aunque “habitualmente” no anuncia las donaciones, dice el comunicado.

