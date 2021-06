Florida deja de dar el número de casos diarios de contagios por la covid-19

El nuevo informe semanal en Florida presentará algunos cambios, como la exclusión de los fallecidos por coronavirus que no son residentes en este estado.

El nuevo informe semanal presentará algunos cambios, como la exclusión de los fallecidos por coronavirus que no son residentes en este estado, y un formato con información más condensada, dijo el director de comunicaciones del FDH, Weesam Khoury, al rotativo Miami Herald.

El informe estará más centrado en proporcionar información adicional que no se encuentra en los informes de vacunación anteriores, además de un desglose por condado del porcentaje de personas de 12 años o más vacunados y la cifra de los "casos por 100.000 habitantes" para cada condado, agregó.

El fin de los reportes diarios con el número de casos y muertes forma parte de un "plan de transición" de Florida para pasar a la siguiente fase de respuesta a la covid-19, cuya incidencia ha descendido en el estado mientras crece el número de vacunaciones.

Christina Pushaw, secretaria de prensa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló a The News Service of Florida que no hay ya necesidad de un reporte diario.

"Los casos de la covid-19 han disminuido significativamente (...) y tenemos una tasa de positividad de menos del 5 %. Nuestro estado está volviendo a la normalidad con vacunas ampliamente disponibles en toda Florida", indicó Pushaw en un correo electrónico.

El último informe publicado el viernes pasado contabilizó 11.900 casos de contagios y 35 muertes con un índice de positividad del 3,6 %.

Unos 10 millones de floridanos (cerca del 53 % de la población) han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 y más de 8,2 millones están ya completamente vacunados.

Florida es el primer estado de Estados Unidos en dejar la publicación de casos de contagios diaria y pasar a un programa de actualización semanal, según el diario The New York Times.

Florida acumula 2.329.867 casos confirmados y 37.717 muertes (36.973 de residentes y 744 de no residentes) desde el 1 de marzo de 2020, fecha en que se registró oficialmente el primer caso de la covid-19 en el estado, de acuerdo con el Departamento de Salud.

FUENTE: EFE