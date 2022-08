Gobernador de Florida, por conocer a su rival demócrata

La contienda es esencialmente un debate de quién está en mejor posición para derrotar al gobernador, Ron DeSantis, que emergió de una victoria estrecha hace cuatro años para convertirse en uno de los republicanos más prominentes. Su enfoque relativamente ligero en el manejo de la pandemia y su afán por ahondar en las divisiones sobre raza, género y derechos LGBTQ han encontrado apoyo en muchos republicanos que le consideran el heredero natural del expresidente Donald Trump.

Su campaña de reelección es considerada ampliamente un precursor de una campaña presidencial en 2024, lo que añade urgencia entre los demócratas para frenarlo ahora.

“He estado en las trincheras. Me he enfrentado a DeSantis”, dijo Fried a The Associated Press. DeSantis “no va a tener un 2024 porque no va a tener un 2022. Vamos a derrotarlo en noviembre y vamos a acabar con sus aspiraciones de ser candidato a presidente de Estados Unidos”.

Crist, en una entrevista, calificó a DeSantis como una amenaza a la democracia.

“Él es lo puesto a la libertad. Es un autócrata. Es un demagogo. Y pienso que la gente está hastiada de él”, dijo Crist sobre el gobernador, apuntando que DeSantis este año regañó a un grupo de estudiantes de secundaria por llevar mascarillas en una conferencia de prensa bajo techo. “¿Quién es ese tipo? ¿Quién se cree que es? Él no es el jefe”.

Las contiendas en Florida cierran el tramo más cargado de primarias este año. Los republicanos desde Pensilvania hasta Arizona han respaldado a candidatos que han repetido las mentiras de Trump de que la elección presidencial de 2020 fue fraudulenta, una acusación rechazada categóricamente por funcionarios electorales, el propio secretario de Justicia del expresidente y jueces que él nombró.

