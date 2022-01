Guterres: el mundo está peor por COVID-19, clima, conflictos

Associated Press

En el inicio de su segundo mandato como secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres afirmó el jueves que el mundo está peor en muchos aspectos de lo que estaba hace cinco años por la pandemia del coronavirus, la crisis climática y las tensiones geopolíticas que han provocado conflictos en todas partes, aunque, a diferencia del presidente de Estados Unidos, no cree que Rusia vaya invadir Ucrania.

En una entrevista con The Associated Press, Guterres dijo que el llamado a la paz que lanzó en su primer día en el cargo, el 1 de enero de 2017, y las prioridades de su primer mandato — tratar de prevenir conflictos y atajar las desigualdades globales, la crisis del COVID-19 y un planeta con una temperatura cada vez más alta — no han cambiado.