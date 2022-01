Hospital niega trasplante a hombre no vacunado contra COVID

Associated Press

Un hospital de Boston rehúsa un trasplante de corazón a un paciente no vacunado contra covid-19

La familia de D.J. Ferguson señaló en una petición de financiamiento colectivo esta semana que los directivos del Brigham and Women’s Hospital le dijeron al hombre de 31 años de edad, padre de dos hijos, que no era elegible para el procedimiento debido a que no está vacunado contra el COVID.