Los primeros ministros durante el reinado de Isabel II

Winston Churchill, 1951-1955

— Winston Churchill, 1951-1955. Cuando el padre de Isabel murió en 1952, Churchill se quejó en un principio de que ella era “sólo una niña”. Pero en cuestión de días supuestamente el líder se rindió a ella: “Todos los cineastas del mundo, si hubieran rastreado en el globo entero, no habrían podrido a encontrar a nadie más adecuado para el papel”. Ambos tuvieron una relación cercana.

— Anthony Eden, 1955-1957. Eden renunció poco después de la Guerra del Sinaí en 1956.

— Harold Macmillan, 1957-1963. Macmillan alguna vez señaló que Isabel “busca ser una reina y no un títere” y que tenía “el corazón y el estómago de un hombre”.

— Alec Douglas-Home, 1963-1964. Douglas-Home, quien era un amigo de la familia de la reina madre, rindió servicio por casi un año.

— Harold Wilson, 1964-1970, y de 1974-76. Wilson, el primer ministro laborista durante el reinado de Isabel, tuvo según reportes una relación relajada con Ia monarca.

— Edward Heath, 1970-1974. El líder conservador llevó a Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea, una predecesora de la Unión Europea.

— James Callaghan, 1976-1979. Los años de Callaghan en el gobierno estuvieron dominados por la recesión económica y problemas con los sindicatos.

— Margaret Thatcher, 1979-1990. Thatcher fue la primera ministra con el mandato más largo durante el reinado de Isabel, pero según múltiples reportes, la relación entre ambas era muy distante.

— John Major, 1990-1997. Major alguna vez dijo: “Uno le puede decir a la reina todo. Incluso pensamientos que no quisieras compartir con el gabinete”.

— Tony Blair, 1997-2007. Blair fue el primero de los primeros ministros nacido cuando Isabel ya era reina — un hecho que ella mencionó durante su primera audiencia. Él recordó que la monarca le dijo: “Usted es mi 10mo primer ministro. El primero fue Winston. Eso fue antes de que usted naciera”.

— Gordon Brown, 2007-2010. El breve periodo de Brown en Downing Street terminó con un resultado desastroso para los laboristas en las elecciones de 2010.

— David Cameron, 2010-2016. Cameron fue el primer ministro más joven durante el reinado de Isabel. Estudió en la escuela Heatherdown con el hijo de la reina, el príncipe Eduardo.

— Theresa May, 2016-2019. Los tres años de May, la segunda primera ministra mujer de Gran Bretaña, estuvieron consumidos casi completamente por el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. May trató en tres ocasiones de que el Parlamento apoyara su acuerdo de Brexit y renunció tras fracasar repetidamente.

— Boris Johnson, 2019-2022. Johson será recordado en la historia como el primer ministro que “logró el Brexit”, pero su gobierno fue definido por su manejo de la pandemia de coronavirus y escándalos por violar las reglas impuestas por el gobierno al hacer fiestas durante el cierre por la pandemia y por sus fallos éticos. En julio de 2022 los miembros de su gobierno comenzaron a dimitir en masa, obligándolo a su propia renuncia.

— Liz Truss, septiembre de 2022-presente. Truss ganó el liderazgo de los conservadores para reemplazar a Johnson como la líder del partido gobernante. La reina la designó formalmente como su primera ministra en una ceremonia en el Castillo de Balmoral el 6 de septiembre, dos días antes de fallecer.

