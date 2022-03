Miles de manifestantes contra el aumento del costo de la vida en España

Frente al ayuntamiento de Madrid, varios miles de personas se reunieron, blandiendo banderas españolas y gritando consignas en las que piden la renuncia del presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

"Sánchez rata, queremos luz barata", "Sánchez basura, baja la factura", gritaban.

"Tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible. Es más, no tenemos un gobierno, de hecho tenemos una fábrica de miseria que sigue saqueando y expoliando a los trabajadores con impuestos abusivos", dijo el líder de Vox, Santiago Abascal, bajo las aclamaciones de los presentes.

"No vamos a abandonar las calles hasta expulsar a este gobierno ilegítimo", añadió.

Anabel, manifestante de 56 años, que no dio su apellido, dijo que "no soy de ningún partido político. En casa no podemos poner casi la calefacción pues cuesta casi el doble que hace 6 meses y el coche simplemente no lo uso".

"Aumentan los precios de la electricidad y el gas y dicen que es por (el presidente ruso Vladimir) Putin, pero es una mentira. Así era antes", agregó a la AFP.

El año pasado, los precios de la energía subieron 72% en España, uno de los mayores aumentos en la Unión Europea, y los costes han aumentado aún más desde la invasión rusa de Ucrania.

El lunes, los conductores españoles declararon una huelga ilimitada debido a los precios del combustible, que se convirtió en múltiples bloqueos de carreteras y manifestaciones.

El aumento de los precios también impulsó a la UGT y a los CCOO, los dos mayores sindicatos españoles, a convocar una huelga nacional para el 23 de marzo.

