ONU: Se logró una buena solución negociada en la COP26

Associated Press

El mundo obtuvo un acuerdo sobre el clima que, según expertos externos, mostró avances, pero no éxito. No logró ninguno de los tres objetivos de la ONU.

En las negociaciones climáticas en Glasgow existía la posibilidad de que no se lograra un acuerdo , o que fuese pésimo, y para Patricia Espinosa, la secretaria del clima de la ONU , no había opción.

“El no obtener un acuerdo era el peor resultado posible allí. Nadie gana”, comentó la mexicana Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en una entrevista con The Associated Press el domingo, unas 15 horas después de que cerca de 200 países consiguieron lo que ahora se le está llamando el Pacto Climático de Glasgow.